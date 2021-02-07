تفاصيل احتراف أحمد حمدي في مونتريال الكندي

تحدث أحمد حمدي، لاعب الجونة المعار للدوري الكندي، عن تفاصيل إنتقاله لنادي مونتريال.





وقال أحمد حمدي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه أنهي كل إجراءات إنتقال للدوري الكندي عبر فريق مونتريال، مشيرا أنه سيسافر الأسبوع المقبل.





وتابع: مونتريال فريق كبير ويمتلك شعبية كبيرة ويضم بين صفوفه نجوم كبار مثل يان كريكايتش نجم برشلونة السابق، بخلاف المدير الفني الفرنسي تيري هنري.





وأضاف: هبذل قصاري جهدي خلال الفترة المقبلة لتحقيق النجاح في عالم الاحتراف، وطموحي أكون ضمن صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.





وأختتم: أتمني للأهلي تقديم مباراة قوية وكبيرة تليق بالكرة المصرية والإفريقية أمام بايرن ميونخ.





وكان مسئولي نادي الجونة أعلنوا عن إعارة أحمد حمدي إلي نادي مونتريال الكندي لنهاية الموسم