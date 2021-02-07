برلماني لوزير الاتصالات: الواي فاي يلتهم نصف دخل الأسر المحدودة

طالب اللواء على الدين النجار، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزير الاتصالات بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الإنترنت المنزلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، والتى لديها أبناء فى المدارس.





وقال النائب، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، إن الإنترنت أصبح داخل كل بيت مصري، نظرا لتطبيق التعليم أون لاين، وهو ما يتطلب العمل على سرعة حل المشكلات التى تواجه الطلبة حتى يستطيعوا استذكار دروسهم من خلال التابلت المدرسي.





وتابع: مصر بها ما يقرب من 2 مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل وكرامة، ويحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل تلك الأسر يتم دفعه على اشترك شبكات الواي فاي.





وأكد النائب أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت القبة، تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا زيد علي 250 مترا من بوكس الاتصالات، ولكن رغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الانترنت بسرعات مناسبة واحيانا غير متواجد بالمرة.





ووجه حديثه لوزير الاتصالات: "تحمل حقيبة الاتصالات وعليكم أن توفر لهم الإنترنت.. متسائلا من أين نأتي لهم بالإنترنت".