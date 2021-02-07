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توك شو

الديهي يقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذه الشركة ..فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:08 م
الديهي
الديهي
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شركة أمن تركية تدعى "صادات"، أعلنت استعدادها تقديم خدمات الاغتيالات والحروب غير النظامية على غرار الحرس الثوري الإيراني "مدرسة الاغتيالات في المنطقة"، منوهًا بأن ما تقوم به شركة "صادات" هو استنساخ للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن البلاغ مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، ولكل من يهمه الأمر في العالم.

وأوضح أن المحامي التركي إسماعيل سامى تشاقماق، أقام دعوى قضائية ضد شركة "صادات" المدعومة من حكومة رجب طيب أردوغان، والتي يعلن موقعها الإلكتروني الرسمي عن تقدمها تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية، وتهدف إلى إقامة تعاون دفاعي بين جماعات متواجدة في دول عربية وإسلامية.

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