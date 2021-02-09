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فحوصات العين المنتظمة تحمى طفلك من العمى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:16 ص
فحوصات العين المنتظمة
فحوصات العين المنتظمة تحمى طفلك من العمى
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أسماء عبد الحفيظ

تساعد فحوصات العين المنتظمة في تحديد مشاكل البصر لدى الأطفال، ويمكن أن يساعد التشخيص والتدخل المبكر في حماية الرؤية في معظم الحالات.


ومن الضروري أيضًا استخدام النظارات وتحديث قوة العدسة في الفترات الموصى بها، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بفحص البصر بانتظام للأطفال المصابين بأمراض مزمنة وتاريخ عائلي إيجابي لأمراض عيون الأطفال.


وتتضمن العناية بالعيون للأطفال عدة خطوات بسيطة تتعلق بالنظافة الشخصية الجيدة وسلامة العين والعناية الروتينية بالعيون، ويمكن أن يقلل غسل اليدين بشكل صحيح من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية ، بما في ذلك التهاب الملتحمة، و يمكنك تعليم طرق غسل اليدين المناسبة منذ سن مبكرة.


ويجب أيضًا تطعيم الأطفال ضد الحصبة لأن ذلك قد يزيد من خطر فقدان البصر والعمى .


ويوصى بإبقاء المنظفات المنزلية والمواد الكيميائية الأخرى بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب التعرض العرضي لأن هذه المنتجات قد تسبب تلفًا للعين.


وتساعد العناية الروتينية بالعين وفحوصات العين المنتظمة في تأخير ظهور العديد من أمراض عيون الأطفال أو تطورها في المجموعات المعرضة للخطر.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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