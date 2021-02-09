لليوم الثاني.. استمرار فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة والواعظات

تستمر فعاليات بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من فبراير بجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، في بيان، إن البروتوكول جاء من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.





وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن المراحل التي يشملها البروتوكول ثلاث مراحل في اللغة العربية وآدابها (النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية)، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وكذلك دورات في المهارات الإعلامية وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي كمآ للأئمة والواعظات.





وأضاف الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس لليوم الثاني على التوالي حاضر الدكتور حسن العشري مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة السويس والذي تناول أسس الإرشاد النفسي ومبادئه ومجالاته وتفاعل الأئمة والدعاة في مناقشاتهم حول هذه المجالات.





وأشار الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بتعدد المحاضرات لليوم الثاني على التوالي فقد بين الدكتور جلال محمد نجيب مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة السويس مفهوم الشائعات وأثرها علي الاستقرار والأمن الاجتماعي وسبل مواجهتها.



