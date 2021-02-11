مايك بنس كان محاصرا.. فيديوهات جديدة تظهر لحظات الرعب خلال اقتحام الكونجرس

لا تزال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مستمرة، ويواجه اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس في 6 يناير الماضي.





ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عُرِض على أعضاء مجلس الشيوخ في المحاكمة الثانية لعزل ترامب، مقاطع فيديو جديدة لليوم الذي اقتحم فيه أنصار الرئيس السابق، مبنى الكابيتون في 6 يناير.





وأظهرت اللقطات الشرطة وهي تدخل في اشتباكات بالأيدي مع مثيري الشغب وتطلب الدعم باستماتة، فيما قاد الضباط السياسيين إلى بر الأمان بعد اقتحام أنصار ترامب غرف الكونجرس.





وباستخدام كلمات ترامب وتغريداته، أكد الديموقراطيون الذين رفعوا القضية أنه "محرض رئيسي" لهم.





كما أظهر أحد المقاطع الجديدة، مايك بنس نائب الرئيس السابق يفر من قاعة مجلس الشيوخ قبل لحظات من اقتحامها من قبل أنصار ترامب.





وانطلقت أمس، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مديري المحاكمة يتطلعون لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.





ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.



