صحة بني سويف: نجاح جراحة لإنقاذ إصبع مصاب بحادث مفرمة بمستشفى الفشن

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بنجاح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لمواطن وصل إلى قسم الطوارئ مصابًا بجرح قطعي شديد بأحد أصابع اليد، نتيجة تعرضه لحادث داخل مفرمة، ما تسبب في قطع بالأوتار وكسور بالعظام.

وأوضح وكيل صحة بني سويف أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة على الفور داخل غرفة العمليات، حيث تم إجراء تدخل جراحي دقيق شمل إصلاح الأوتار المقطوعة وتثبيت الكسور وإعادة ترميم الأنسجة المصابة، باستخدام أحدث الأساليب الطبية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة ووظيفة الإصبع.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الجراحة تكللت بالنجاح، حيث استقرت حالة المريض، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية اللازمة لضمان التعافي واستعادة الوظيفة الحركية تدريجيًا.

ووجّه وكيل صحة بني سويف الشكر للدكتور هاني خيري مدير المستشفى والفريق الطبي المشارك في التدخل، بقيادة الدكتور محمد السعيد الفيومي، ونعمة شلقامي من هيئة التمريض، مشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء داخل المستشفى.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس مدى جاهزية وكفاءة الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات الحرجة، وتقديم خدمات طبية متميزة تسهم في الحفاظ على حياة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.