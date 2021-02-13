مديرة النقد الدولي: الصندوق قدم 105 مليارات دولار دعما ماليا للأعضاء الأكثر ضعفا





قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن العمل على الخروج من الأزمة الصحية الخاصة بكورونا ودعم المتأثرين بها هو أهم أولويات المرحلة الحالية للحكومة المصرية، منوهة إلى أن العالم يتعاون من أجل تخطي أزمة فيروس كورونا.وأكملت "جوروجييفا" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، الدول تتعاون مع بعضها من أجل العمل على انهاء هذه الأزمة، معقبة: لدينا بالفعل قلق حول عدم المساواة بين الشعوب أو المواطنين في الحصول على اللقاح.وأضافت، صندوق النقد الدولي يقوم حاليا بتوفير أكبر دعم إلى الدول الأضعف، معقبة: حتى الآن قام صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تصل إلى 105 مليار دولار إلى الأعضاء الأضعف، ذلك من أجل مساعدتهم في تخطي أزمة كورونا.وشددت على أن صندوق النقد الدولي مازال مستمرا في تقديم الدعم للأعضاء الأضعف هذا العام أيضا.