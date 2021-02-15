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محافظات

مصرع سائق توك توك في حادث تصادم مع سيارة نقل على طريق السنبلاوين تمي الإمديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 ص
مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم مع سيارة نقل
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همت الحسينى
لقي سائق "توك توك" مصرعه في حادث تصادم بين توك توك يتسقله وسيارة نقل على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد أمام مصنع الأصيل ببندر السنبلاوين.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل قيادة أحمد.ا.أ 43 عاما سائق والتوك توك قيادة رمضان.ا.م 65 عاما سائق بسبب التخطي الخاطئ لقائد التوك توك، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد التوك توك، وتم نُقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2264 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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