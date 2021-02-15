مصرع سائق توك توك في حادث تصادم مع سيارة نقل على طريق السنبلاوين تمي الإمديد

لقي سائق "توك توك" مصرعه في حادث تصادم بين توك توك يتسقله وسيارة نقل على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد أمام مصنع الأصيل ببندر السنبلاوين.
وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل قيادة أحمد.ا.أ 43 عاما سائق والتوك توك قيادة رمضان.ا.م 65 عاما سائق بسبب التخطي الخاطئ لقائد التوك توك، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة بالمواجهة.
وأسفر الحادث عن مصرع قائد التوك توك، وتم نُقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2264 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.