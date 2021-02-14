طبيب ينتحر بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بالدقهلية

أقدم طبيب على التخلص من حياته بالفقز فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بمحافظة الدقهلية . عقب القاءه بوكيه ورد فى المياه وقفز وراءه.

وكان اخطارا قد ورود لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بقيام شخص بالانتحار بالقاء نفسه فى مياه النيل من اعلى كوبرى طلخا.

وبانتقال ضباط المباحث و قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين انه طبيب بشرى يدعى أحمد م. ر.ح. 31 عاما ومقيم قرية التمد التابعه لمركز السنبلاوين ويعمل طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزى .





وبسؤال شهود العيان اكدوا ان المنتحر قام بالقاء بوكيه ورد فى مياه النيل ثم قفز وراءه.