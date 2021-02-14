ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طبيب ينتحر بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بالدقهلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
همت الحسينى
أقدم طبيب على التخلص من حياته بالفقز فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بمحافظة الدقهلية. عقب القاءه بوكيه ورد فى المياه وقفز وراءه.
 وكان اخطارا قد ورود لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بقيام شخص بالانتحار بالقاء نفسه فى مياه النيل من اعلى كوبرى طلخا.
وبانتقال ضباط المباحث و قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين انه  طبيب بشرى  يدعى أحمد م. ر.ح. 31 عاما ومقيم قرية التمد التابعه لمركز السنبلاوين ويعمل طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزى .

وبسؤال شهود العيان اكدوا ان المنتحر قام بالقاء بوكيه ورد فى مياه النيل ثم قفز وراءه.
   
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب

هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

ننشر القرارات النهائية من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد