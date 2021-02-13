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محافظات

إصابة ربة منزل بإحدى قرى الدقهلية بحروق مختلفة أثناء تشغيل مولد كهرباء

السبت 13/فبراير/2021 - 03:34 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
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همت الحسينى
اصيبت ربة منزل بحروق مختلفه فى الذراعين والقدمين اثناء استخدامها ماكينة توليد الكهرباء بقرية العصافرة التابعه لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره الى مركز شرطة المطرية ، من مستشفى المنزلة العام، بوصول فاطمة.إ.م 30 عاما ربة منزل ومقيمة قرية العصافرة دائرة المركز مصابة بحروق بالذراع الأيسر والقدمين.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ  والفحص وسؤال زوجها محمد.س.ب 34 عاما -عامل، قرر أنه حال قيام زوجته بوضع مادة بترولية "بنزين" بماكينة توليد الكهرباء بالمنزل سكنهما سقطت كمية منه عليها وعقب قيامها بتشغيل الماكينة حدث بها ماس كهربائي وتطاير بعض الشرر عليها مما أدى لاشتعال النيران بملابسها وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 349 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المطرية، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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