"الحماية المدنية" تسيطر على حريق في شقة سكنية بالمنزلة

تمكنت قوة من الحماية المدنية والحريق بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنزلة .
كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة " حي السلام" دائرة قسم المنزلة .
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، تمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي استئجار المدعو غارس جمال احمد 29 عاما مهندس ، ومقيم بذات العنوان بعقار مكون من خمسة طوابق .
وتسببت النيران في احتراق بعض محتويات الشقة من اثاث ، ولم ينجم عنها ثمة إصابات .
وبسؤال مستأجر الشقة عن سبب الحريق أرجعه إلى حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للشقة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك . وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري قسم المنزلة ، وجار العرض على النيابة العامة.