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حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق في شقة سكنية بالمنزلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:01 م
حريق
حريق
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همت الحسينى
تمكنت قوة من الحماية المدنية والحريق بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنزلة .


كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة " حي السلام" دائرة قسم المنزلة . 


وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، تمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي استئجار المدعو غارس جمال احمد 29 عاما مهندس ، ومقيم بذات العنوان بعقار مكون من خمسة طوابق .


وتسببت النيران في احتراق بعض محتويات الشقة من اثاث ، ولم ينجم عنها ثمة إصابات .


وبسؤال مستأجر الشقة عن سبب الحريق أرجعه إلى حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للشقة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك . وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم  ٢٢٩ لسنة ۲۰۲۱  إداري قسم المنزلة ، وجار العرض على النيابة العامة.
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