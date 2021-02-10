"الحماية المدنية" تسيطر على حريق في شقة سكنية بالمنزلة

تمكنت قوة من الحماية المدنية والحريق بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنزلة .









كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة " حي السلام" دائرة قسم المنزلة .









وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، تمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي استئجار المدعو غارس جمال احمد 29 عاما مهندس ، ومقيم بذات العنوان بعقار مكون من خمسة طوابق .









وتسببت النيران في احتراق بعض محتويات الشقة من اثاث ، ولم ينجم عنها ثمة إصابات .







