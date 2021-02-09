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حوادث

ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأرض زراعية بالسنبلاوين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:03 م
ضبط 4 اشخاص
ضبط 4 اشخاص
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همت الحسينى
تمكن عدد من اهالى قرية بشمس التابعه لمركز السنبلاوبن بالدقهلية من ضبط ٤ اشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  داخل احد الاراضى الزراعية بالقرية وتم تسليمهم للشرطة.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي يفيد بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن أثار بقطعة ارض زراعية زمام قرية " بشمس " دائرة مركز السنبلاوين .

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين ضبط كل من  عبدالله .ع م.ح"  ٤٦ عاما ، صاحب وحدة تصوير فيديو ، ومقيم قرية " نوسا الغيط " دائرة مركز أجا ، و السعيد. ع.ال .ال " ، ٤٩ عاما ، بالمعاش ، ومقيم قرية " صهرجت الصغرى " دائرة مركز أجا ، وماجدة .ع. إ. ع" ٤٢ عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ، ومقيمة قرية " بشلا " دائرة مركز ميت غمر ، و عبدالله. ع. ال. ع" ٥٧ عاما، سائق ، ومقيم شارع " ترعة الجلاد " الشرابية - القاهرة . وكذا السيارة رقم ( درب ٩٦١١ ملاکی ) ملك الأول وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن أثار بقطعة أرض زراعية بمساحة 17 قيراط ملك " حسين بدوي حسين" المقيم مدينة القاهرة.

 و باجراء المعاينة  تبين وجود حفرة " قطر 1.5 متر ، وعمل نصف متر " وتم ضبط بعض أدوات الحفر و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٥٠ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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