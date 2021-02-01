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حوادث

على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. سرقة محل ذهب من سقف شقة بالدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:25 ص
سرقة محل ذهب من سقف
سرقة محل ذهب من سقف شقة بالدقهلية
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همت الحسينى
شهدت مدينه المنزله  بمحافظة الدقهلية، حالة سطو على محل ذهب من قبل مجهولين.

ورد اخطارا لمديريه امن الدقهلية من مركز المنزلة يفيد بورود بلاغ بسرقه محل ذهب  الازهرى داخل مدينه المنزله" وسط البلد" حيث تم سرقه 12 كيلو ذهب من المحل .

انتقلت قيادات مديريه الامن و ضباط المركز الى مكان البلاغ وتبين ان اللصوص الذين قاموا بالسطو تمكنوا من الوصول الى المحل عن طريق التنقيب من خلال منزل يعلوه حتى وصلوا الى المحل وسرقته.

فيما يكثف ضباط امن الدقهلية من جهودهم للوصول الى مرتكبي الحادث حيث يتم تفريغ كاميرات المحاطة بالمنطقة للوصول الى المتهمين.

وجار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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