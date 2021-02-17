الفيروس منتهاش..استشاري: الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر متذبذب

قال أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن وضع كورونا في مصر حتى الآن متذبذب، وذلك يعود إلى تذبذب المواطنين في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: الوضع العام مطمئن من حيث نسبة الأعداد.وأكمل "الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن انخفاض الأعداد لا يعني أن الفيروس بينتهي ويقل، ولكن الانخفاض يأتي بسبب الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والدولة من حيث منع التجمعات وإغلاق المدارس، بالإضافة إلى توجيهات الدولة بالالتزام بالكمامة.وأكد على أهمية الالتزام بالكمامات والتباعد حتى يتم تطعيم ما يقارب من 70 % من الشعب المصري، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة حتى نصل إلى هذه النسبة.وأضاف، في حالة الالتزام بالإجراءات سيحدث إنكسار لأعداد الإصابة بالفيروس ومن ثم يمكننا تخطي الأزمة.