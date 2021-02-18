خبير أمن المعلومات: الاختراق التكنولوجي نوع من الإرهاب والتحول للرقمنة يجعلنا عرضة للقرصنة

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أننا نعيش الآن في مرحلة إدمان التطبيقات، إذ إنك تبحث عن شئ غير معروف لشعورك بالسعادة، موضحًا أن الانتظار على "فيسبوك" يعطيك شعور بالسعادة، متابعًا: "لو حد عملك لايك هتفرح".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن من يُصمم التطبيقات يعود لنظريات علم النفس والارتباط، مؤكدًا أن مخ الإنسان أصبح مرتبط بشكل كبير بإشعارات الصادرة من الفيسبوك، موضحًا أن مراقبة التطبيقات ليست بالشكل الأمني فقط بل أصبحت التكنولوجيا ديكتاتورية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت بعض القرارات لحماية البنية التحتية للبيانات ولم تُطبق من جميع الدول، لأن الأختراق يعتبر إرهاب.





وأوضح أن التحديات التي تُخلق علي السوشيال ميديا تسبب في وفيات بالفعل، تُصنع من أجل التريند، مشيرًا إلى أن التحول للرقمنة تجعلنا عرضه للاختراق، متابعًا: "السيستم واقع ده اختراق ودائرة الحرب انتقلت وتحولت لشكل إلكتروني".