ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أمن المعلومات: الاختراق التكنولوجي نوع من الإرهاب والتحول للرقمنة يجعلنا عرضة للقرصنة

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:51 ص
الاختراق التكنولوجي
الاختراق التكنولوجي
Advertisements
ندى رأفت
أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أننا نعيش الآن في مرحلة إدمان التطبيقات، إذ إنك تبحث عن شئ غير معروف لشعورك بالسعادة، موضحًا أن الانتظار على "فيسبوك" يعطيك شعور بالسعادة، متابعًا: "لو حد عملك لايك هتفرح". 
 
وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن من يُصمم التطبيقات يعود لنظريات علم النفس والارتباط، مؤكدًا أن مخ الإنسان أصبح مرتبط بشكل كبير بإشعارات الصادرة من الفيسبوك، موضحًا أن مراقبة التطبيقات ليست بالشكل الأمني فقط بل أصبحت التكنولوجيا ديكتاتورية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت بعض القرارات لحماية البنية التحتية للبيانات ولم تُطبق من جميع الدول، لأن الأختراق يعتبر إرهاب. 

وأوضح أن التحديات التي تُخلق علي السوشيال ميديا تسبب في وفيات بالفعل، تُصنع من أجل التريند، مشيرًا إلى أن التحول للرقمنة تجعلنا عرضه للاختراق، متابعًا: "السيستم واقع ده اختراق ودائرة الحرب انتقلت وتحولت لشكل إلكتروني".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فضيحة تليجرام وتسريب المعلومات.. خبير أمني يعلن تطبيقين لحمايتك من الاختراق

فاينانشيال تايمز: اتهام وكالات استخبارات أمريكية لروسيا بهجوم إلكتروني يتناقض مع تصريحات ترامب

خصوصية وآمان أكثر| تفاصيل تطبيق سيجنال وتيليجرام بديلا واتسآب.. فيديو

رقم تليفوناتك ورسائلك| تفاصيل تعديل خصوصية واتساب.. فيديو

اختراق جديد "واتس آب ويب" يشارك بيانات التليفون على جوجل ..فيديو

خبير معلومات يحذر من كارثة اختراق شركات البيع بالتقسيط وإرسال رسائل للأفراد

ترشيحاتنا

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة يهتك عرض طفل لإجباره على العمل معه.. تفاصيل

الشهر العقاري: «التعديل» سيعجل إجراءات تسجيل ملكية عقار.. فيديو

شاهد.. كيف يقسم رجل أوقاته بين زوجتين في منزل واحد؟

بعد الأمطار والثلوج.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة

25 فائدة تحصل عليها عند تناول اليانسون .. أبرزها تخفيف الألم وتقوية العين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد