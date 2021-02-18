ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كلمات أسامة أبانوب.. مجد القاسم يطرح كليب «أنا مش بخير».. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:52 ص
مجد القاسم
مجد القاسم
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرح المطرب مجد القاسم كليب اغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "أنا مش بخير" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الأغنية من كلمات أسامة أبانوب وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير ومونتاج تامر سليم.

ومن انتاج شركة.  Gimmy belha gb للانتاج الفني وسيتم طرحها خلال ايام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه جدير بالذكر أن هذة الاغنيه تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها .

اليكم مقاطع من كلمات الأغنية ؛
 انا مش بخير..
 آنا جوه مني 
 حاجاتكتيرة  مكتفاني 
 في كوم وجع 
 وحاجات كتيرة معجزاني
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد .. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد