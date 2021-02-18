كلمات أسامة أبانوب.. مجد القاسم يطرح كليب «أنا مش بخير».. فيديو

أنا مش بخير" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الأغنية من كلمات أسامة أبانوب وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير ومونتاج تامر سليم.

ومن انتاج شركة. Gimmy belha gb للانتاج الفني وسيتم طرحها خلال ايام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه جدير بالذكر أن هذة الاغنيه تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها .





اليكم مقاطع من كلمات الأغنية ؛

انا مش بخير..

آنا جوه مني

حاجاتكتيرة مكتفاني

في كوم وجع