كلمات أسامة أبانوب.. مجد القاسم يطرح كليب «أنا مش بخير».. فيديو

طرح المطرب مجد القاسم كليب اغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "أنا مش بخير" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.
الأغنية من كلمات أسامة أبانوب وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير ومونتاج تامر سليم.
ومن انتاج شركة. Gimmy belha gb للانتاج الفني وسيتم طرحها خلال ايام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه جدير بالذكر أن هذة الاغنيه تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها .
اليكم مقاطع من كلمات الأغنية ؛
انا مش بخير..
آنا جوه مني
حاجاتكتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني