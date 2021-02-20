تحديد 3 أسئلة لكل مادة للامتحان الموحد لطلاب النقل في سيناء

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل الامتحان الموحد لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن وزارة التربية والتعليم حددت عدد الأسئلة الامتحانات بحد أقصى 3 أسئلة من كل مادة على أن تكون الأسئلة بسيطة وغير معقدة فى الإجابة عنها.





وقال، إن الاسئلة ستكون مناسبة لوقت الاختبار تضعها اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات من الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأنه سيتم تصحيح الأسئلة من مدرسى المدرسة حسب التخصص، وأنه لا رسوب فى الترم الأول لآن هناك امتحانات فى الترم الثانى يستطيع الطالب التعويض من خلالها.. واضاف رضوان، ان اختبارات شهر فبراير الجارى مخصص له 50% من درجات الطالب عن العام الدراسى وباقى الامتحانات مارس وأبريل ومايو 50%، وبالتالى من يتغيب عن امتحان الترم الأول " فبراير الجارى" من الصعب أن يعوض فى الترم الثانى.



وقال ان الطالب لديه عذر ولم يدخل امتحان الترم الأول الذى سيعقد فى فبراير الجارى ٢٠٢١م .، عليه التقدم بطلب لتأجيل الامتحان إلى الامتحانات الأخرى سواء فى مارس أو إبريل وسوف يحتفظ بحقه كاملا فى الدرجات الـ" 50% المخصصة للترم الأول ، بشرط أن يثبت الطالب إصابته "بفيروس كورونا كوفيد١٩" أو كان مخالطا أن يتقدم بما يفيد تعذره من دخول الامتحان ويحتفظ بحقه كاملا فى الاختبارات والدرجات بالفصل الدراسى الثانى، أما بالنسبة للامتحانات الشهرية فى الترم الثانى،فان الامتحان سيكون فى كل المواد لتقييم مستوى الطالب، وسيتم إرسال مواصفات الأسئلة الموحدة من الوزارة لتحدد الإطار العام لوضع الامتحان الموحد حتى لايترك المجال أمام المدارس والموجهين للاجتهاد حرصا على مصلحة الطلاب.



وأضاف، أن امتحان شهر فبراير يعقد لطلاب النقل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 26 فبراير الجارى ، قال حمزه رضوان، و هذا الامتحان بمثابة تقييم الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول ويحضر الطلاب يوم واحد فقط لكل صف دراسى بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، أما الفصل الدراسى الثانى ستعقد لهم امتحانات علي مدار 3 شهور هى مارس وإبريل ومايو 2021 م. ، وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهايةالعام ، وبالنسبة للشهادة الإعدادية فقد تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) في المنهج الذي تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول ، و الحضور سيكون يوم واحد فقط في لجان بالمدارس الاعداديه.



واكد حمزه رضوان ، علي انه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الفصول، بحيث يكون عدد الطلاب داخل الفصل الواحد من 7 أو 8 طلاب كحد أقصى،مرتدين الكمامات.

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