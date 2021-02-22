لو بتحبوهم طعموهم.. صحة الإسماعيلية تكشف تفاصيل حملة تطعيم شلل الأطفال

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل التجهيزات لأكبر حملة شلل أطفال خلال العام الجاري ٢٠٢١.





وأطلقت صحة الإسماعيلية، حملة توعوية بأهمية التطعيم ضد الإصابة بشلل الأطفال، تحت شعار " لو بتحبوهم، طعموهم".





أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن التطعيم عبارة عن نقطتين شلل الأطفال، مؤكدة أنه آمن وبالمجان، وسيتم توزيعه عن طريق فرق وزارة الصحة المدربة في كل مراكز والفرق المتحركة بجميع شوارع وميادين الإسماعيلية.





نفت المصادر وجود موانع للتطعيم، مشددة أن التطعيم آمن جدا ولا يوجد شيء يثير القلق، موضحة أن التطعيم سيتم علي حملتين قوميتين، وأن مدة الحلقة الواحدة ٤ أيام فقط، لافتة إلى انطلاق الحملة الثانية بعد مرور شهر علي انطلاق الحملة الأولى، علي ٤ أيام أيضا.





موضحة، يجب تطعيم الطفل خلال مدة الحملة الأولى، وبعد مرور شهر، التوجه بالطفل لأقرب مركز طبي أو وحدة صحية، للحصول علي جرعة التطعيم الجديدة بالحملة الثانية.





وتعتزم وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.





جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، لتحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات.





وبحسب الخطاب، تستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم إلى 5 سنوات مجانًا، ولم تحدد وزارة الصحة موعدًا رسميًا لانطلاق الحملة حتى الآن.





ووجه رئيس قطاع الطب الوقائي، بإعداد خطة توزيع الطعوم وإدارتها، وتحريك المجتمع للاستجابة للحملة، وتوفير الفرق الطبية والتنسيق مع المعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض وعقد الاجتماعات اللازمة لهم، مع ضرورة تدريب جميع أعضاء الفرق المشاركة بالحملة على كيفية التطعيم وحفظ الطعم.