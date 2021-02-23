أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

هي جل ما يسعى إليه الجميع، وقد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن

الدعاء

في ذاته عبادة من أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، كما أن

هو وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا أيضًا أن كل

سواء في الدنيا أو الآخرة، وهناك طرق أو شروط تجعلنا نفوز بأسباب

ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالحرص على

الدعاء

لأنه أكثر ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، بأن هناك

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