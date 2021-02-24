محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء مؤسسة حياة كريمة

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأعضاء مؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية ، وذلك في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ ، في إطار متابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الشرقيه.











قام أعضاء مؤسسة حياة كريمه باطلاع المحافظ على برنامجهم المقرر تنفيذه في قرى مركز الحسينيه وهو المركز المختار لتنفيذ المشروع به من خلال عقد اللقاءات المجتمعيه مع المواطنين بالقري المدرجه بالمشروع للتعرف على احتياجات الأهالي من خدمات ومشروعات وتحديد أماكن التطوير ومراجعة البيانات وحصر المنازل المتهالكة لتنفيذ مشروع سكن كريم.











ومن جانبه فقد أعرب المحافظ عن سعادته للقاء أعضاء مؤسسة حياة كريمه ، مؤكدًا على دورهم الهام في متابعه ومراقبة المشكلات عن كسب ، لافتًا الى أن التعامل مع المواطنين يضفي نوعًا من المصداقية للنتائج .











وقال المحافظ إن الملامسة الفعلية للواقع والتعامل المباشر مع المشكلات القائمة من شأنه تحديد الاولويات في اماكن تقديم الخدمات خاصة في مركز مثل مركز الحسينية والذي تتعدي مساحته أكثر من ثلث مساحة المحافظة وعاني المواطنون به لسنوات طويله من نقص شديد في الخدمات الحيويه.









ووجه المحافظ أعضاء مؤسسة حياة كريمة بضرورة رصد وتسجيل السلبيات الحالية للرجوع إليها من فتره لأخري خلال تنفيذ المشروع لمعرفه مدي قبول ورضا المواطنين عن الخدمات المنفذه وكذلك قياس نسبة التغيير من سلبي إلى إيجابي.











وفي نهاية اللقاء تمني المحافظ التوفيق لفريق عمل مؤسسة حياه كريمه ، مشددًا على عضدهم مثمنا دورهم في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الشرقية.