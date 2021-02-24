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توك شو

ربنا يسترها معاه .. أمل توجه الشكر للرئيس بعد الاستجابة لها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهى عمرو
عرضت الإعلامية عزة مصطفى تقرير فيديو من منزل أمل التى ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج نجلها وتوفير فرصة عمل لـ زوجها.

وقدمت أمل وزوجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة، وأكدوا أنهم لم يتوقعوا الاستجابة السريعة من الرئيس.

وقالت أمل : " لسانى عجز على الكلام.. ومش عارفه اقول ايه للأب الروحي الرئيس السيسي وربنا يسترها معاه يارب".

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة إحدى السيدات التي تطالب بتوفير فرصة عمل لها أو لزوجها لأن نجلها معاق. 

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الطبطبة شئ جميل جدا شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي».

ومن جابنها قالت أمل : « ربنا يخليك ياريس ربنا يكفيك شر الوحش والناس الوحشة».

وتابعت: « أنت أب لنا كلنا ياريس .. أنا مش مصدقة انه سمع شكوتي .. انا بحب الرئيس ومبنسمعش للناس الوحشة اللي بتقول عليه كلام وحش».

وأكدت أن مكتب رئيس الجمهورية سوف يتواصل معها عقب الانتهاء من المداخلة.

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