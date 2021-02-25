برلمانية تطالب بتوقيع عقوبات على الحضانات المخالفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

ثمنت النائبة، غادة الضبع، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.









وطالبت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" بتوقيع عقوبات على الحضانات المخالفة للشروط والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التصدي لجائحة كورونا، مشيرة إلى أنه وبالرغم من القرارات الصارمة، التي أصدرتها الحكومة لمنع التجمعات بشكل عام، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة، إلا أن هناك العديد من الحضانات خالفت تلك الإجراءات، هدفها الأول والأخير تحقيق الربح المادي، دون النظر في صحة وسلامة هؤلاء الأطفال، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر جراء زيادة أعداد الأطفال عن العدد المسموح به.



