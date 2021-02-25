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برلمان

برلمانية تطالب بتوقيع عقوبات على الحضانات المخالفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:54 م
النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب
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أميرة خلف
ثمنت النائبة، غادة الضبع، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.


وطالبت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" بتوقيع عقوبات على الحضانات المخالفة للشروط والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التصدي لجائحة كورونا، مشيرة إلى أنه وبالرغم من القرارات الصارمة، التي أصدرتها الحكومة لمنع التجمعات بشكل عام، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة، إلا أن هناك العديد من الحضانات خالفت تلك الإجراءات، هدفها الأول والأخير تحقيق الربح المادي، دون النظر في صحة وسلامة هؤلاء الأطفال، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر جراء زيادة أعداد الأطفال عن العدد المسموح به. 

وشددت عضو لجنة التضامن على ضرورة التزام الحضانات بالضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بعمل الحضانات لتجنب إصابة هؤلاء الأطفال بفيروس كورونا، مما ينتج عنه نقل العدوى لباقي أفراد الأسرة، والتي تتمثل فيما يلي: توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلزام جميع العاملين فى الحضانات بارتداء الكمامات ، عدم السماح بدخول أولياء الأمور للحضانات، منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
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