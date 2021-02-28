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رئيس مصنع 200 الحربي: أبوابنا مفتوحة أمام الشباب وأصحاب المشاريع

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:34 ص
المدرعات
المدرعات
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داليا أحمد

قال المهندس ماجد جمال الدين نائب رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج واصلاح المدرعات 200 الحربي، إن المصنع يلبي طلبات القوات المسلحة والشرطة ويضع التصميمات المطلوبة لكل منهم.

 

وأضاف فى حوار خاص مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر " على شاشة فضائية المحور، أن المصنع يقوم بتصميم وتنفيذ سيارات نقل المجندين الشرطة، وعمل الساتر الواقي لأفراد الشرطة المدنية، وينتج مقطورات نقل الصخور، وهي آمنة تم دراسة تصميماتها بشكل جيد.


وأكد أن أبواب المصنع والإنتاج الحربي جميعها مفتوحة أمام الشباب وأصحاب المشاريع، مضيفا: "مفيش حد أحسن من الشباب المصري، ومفيش عقول فى العالم أفضل من العقول المصرية".


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