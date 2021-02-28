فتاوى تشفي الصدور.. هل المال المدخر لزواج الأبناء وفرش الشقة عليه زكاة؟.. مقولة «عليا الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟.. هل عدم استجابة الدعاء غضب من الله تعالى؟

فتاوى تشفى الصدور

هل المال المدخر لزواج الأبناء وفرش الشقة عليه زكاة؟ مقولة «عليا الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟ هل يجب علي إعادة الصلاة عند الشك؟ حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته هل عدم استجابة الدعاء غضب من الله تعالى؟ ماذا يفعل من لم يقدر على الصلاة لمرضه الشديد؟









فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: "هل المال المدخر للزواج وفرش الشقة عليه زكاة؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.









وأضاف «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي؟"، أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية.





وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.





فيما قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.





وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.





وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.





كما و أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل الشك بأن صلاتك غير صحيحة أو فيها خطأ يوجب عليك إعادة الصلاة؟"، وذلك خلال لقائه بموقع الفيديوهات "يوتيوب".





ورد قائلًا إنه ربما يكون هذا وسواس لديكِ، فالشيطان عندما يجد الإنسان ملتزما فيبدأ يوسوس له، فلا تستسلمى لهذا الوسواس فى الصلاة إلا إذا وصلتِ لمرحلة اليقين بأن صلاتكِ ليست صحيحة بالفعل.





ثم أجاب مجمع البحوث الإسلامية، على تساؤل ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: ما حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته ؟.





ورد المجمع قائلًا: " أيتها السائلة اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه ؛ لقوله تعالى: ( {وامسحوا برءوسكم} ) ، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وخاصة حديث عثمان وقوله: (ثم مسح برأسه) ، ولإجماع الفقهاء على ذلك.





وأشار المجمع الى أن الفقهاء اختلفوا في القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضيء على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.





وتابع: فعلى ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك.



