٢٨ مارس.. الحكم في دعوى عماد الدين أديب لإلغاء شطبه من نقابة الصحفيين ومنعه من الاشتغال بالصحافة

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الصحفيين، بشطبه من جداول النقابة ومنعه من الاشتغال بالصحافة إلى جلسة 28 مارس المقبل للحكم .





وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر ٢٠٢٠، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قرارًا بالموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان، بقرار هيئة التأديب بالنقابة، الصادر بشطب أديب، من جميع جداول النقابة، ومطالبة المجلس والهيئة، باخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة؛ لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل؛ تجنبا لتطبيق ما ورد من عقوبات في المادة 115 من قانون النقابة رقم 76 لسنة ۱۹۷۰.





ونسبت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين لـ«أديب» أنه بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة «العالم اليوم» كان قد فصل العشرات من الصحفيين بجريدة "العالم اليوم" تعسفيًا، بعد إغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربعة سنوات سابقة منذ عام 2014.