رحلت لكن تركت فنك الباقي في قلوبنا.. محمد صبحي ونبيل الحلفاوي ومصطفى شعبان ووفاء الكيلاني ينعون يوسف شعبان .. شاهد

نعي عدد من الفنانين، الفنان يوسف شعبان الذي وافته المنية اليوم الاحد عن عمر ناهز 90 عام إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر ، النجم الراحل عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: "‏‏‏البقاء لله في وفاة الفنان الكبير ‎#يوسف_شعبان إنا لله وإنا إليه راجعون".





من جانبه، قال الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏‏‏البقاء لله والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي. ظل خلالها يمتعنا بأعماله.

رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل، رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه..

وعلقت وفاء الكيلاني :"‏‏الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له خالص العزاء لعائلته الكريمة"

وتابع مصطفي شعبان عبر تويتر "‏‏عندما ترحل القامات تبقى محفوره فى وجدان الكثيرين ، اللهم اكرمه و احسن مثواه . الله يرحمك يا استاذ ‎#يوسف_شعبان"

و كتب احمد مرتضى منصور: "‏‏البقاء لله في وفاة الفنان الجميل يوسف شعبان"





واضاف خالد سليم "‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون ..

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير يوسف_شعبان.. ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أسرته على فراقه"

و كتب محمد انور "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون

رحِم الله الفنان الكبير ‎#يوسف_شعبان

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان"





وكتبت محمد صبحي "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع يوسف شعبان .. صديقي وزميلي وحبيبي .. رحلت لكن تركت فنك الباقي في قلوبنا .. بكل الاسي والحزن والالم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وللاسرة والاصدقاء الصبر والسلوان"

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.



