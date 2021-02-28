اقتصاد الإمارات.. وفد سويسري يطلع على استراتيجية "راكز" لدعم المستثمرين العالميين

اطلع وفد سويسري برئاسة ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الامارات على الوسائل التي تتبعها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" لدعم المستثمرين العالميين في مزاولة أعمالهم بأسواق الشرق الأوسط .





جاء ذلك خلال زيارة الوفد الضيف - الذي ضم ماتيو بوفا رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السويسري بأبوظبي وعددا من المستثمرين السويسريين الذين اتخذوا من إمارة رأس الخيمة مقرًا لأعمالهم - لمقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مؤخرا.





كان في استقبال الوفد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب للهيئة ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" حيث جرى تقديم نبذة عن الحلول المختلفة التي قدمتها "راكز" خلال العام الماضي لدعم الأعمال بالإضافة إلى استعراض المزايا الخاصة التي تتيحها إمارة رأس الخيمة لدعم المستثمرين ومشاريعهم.





وأبدى السفير السويسري إعجابه بالاستراتيجية التي تتبعها "راكز" من أجل توفير جميع التسهيلات لعملائها، مؤكدا على الدور المهم الذي يلعبه هذا النهج في إثراء تجربة العملاء السويسريين وتوفير تشكيلة واسعة من الخدمات التنافسية تحت سقف واحد.





من جهته أكد رامي جلاد حرص "راكز" على تطوير منتجاتها وخدماتها بشكل دائم وفعال من أجل دعم المستثمرين من شتى أنحاء العالم وأهمية ابتكار المزيد من الحلول التي من شأنها تسهيل شؤون مجتمع الأعمال السويسري لدى "راكز".





وتحتضن راكز 230 شركة سويسرية تضم من بينها أبرز العلامات التجارية السويسرية والتي تتخذ من "راكز" مقرا لازدهار أعمالها مثل شركة فرانكي الرائدة عالميا في تزويد منتجات وحلول المطابخ وشركة ومصنع جينوكس المتخصص في تصنيع معدات المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ وأخيرا شركة آرك ميدل إيست المتخصصة في صناعة المنتجات الزجاجية.