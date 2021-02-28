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ثغرة في السيستم.. طريقة غش طلاب الثانوى فى الامتحانات من خلال جروبات "التيليجرام"

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:12 م
محمد الباز
محمد الباز
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داليا أحمد

قال الإعلامي محمد الباز، إن سيستم امتحانات طلاب وزارة التربية والتعليم كان يوجد فيه أمس ثغرة ، سمحت للطلاب بالغش أثناء الإمتحان، موضحا أن هناك مجموعة من الأفراد أصحاب الكتب الخاصة ومجموعات التقوية يقومون بتهكير الامتحانات من خلال السيستم .


وناشد الاعلامى محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الجروبات الموجودة على اليوتيوب والتيليجرام والتي تقوم بتسريب إجابات الامتحانات وتبادل الاجابات الصوتية بين الطلاب، مؤكدا أنه يوجد الكثير من الاهالى قدمت شكاوى لحفظ جهد أبنائها.


وأكد محمد الباز ، أنه يوجد ثغرة كبيرة فى سيستم الإمتحانات يساعد الهاكرز على اختراق السيستم و الحصول على الامتحانات قبل وصولها للطلاب، متابعا أنه يمكن للطلاب من خلال التابلت اختراق سيستم الوزارة.

 

كما عرض الإعلامى محمد الباز خلال البرنامج، بعض المقاطع الصوتية للطلاب أثناء الغش فى الإمتحانات على قنوات تطبيق التليجرام وبعض قنوات اليوتيوب ، مطالبا وزير التربية والتعليم بضرورة تأمين الامتحانات بشكل كبير على السيستم من قبل كبار الخبراء والمتخصصين.

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