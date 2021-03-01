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أخبار العالم

مسئول روسي يحذر من اتخاذ خطوات غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف من اتخاذ خطوات غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال أوليانوف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الاثنين/ إنه لا يعتقد بأن رفض إيران لاقتراح الاتحاد الأوروبي بإجراء مشاورات دبلوماسية غير رسمية مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي هو الكلمة الأخيرة لطهران.

ودعا الدبلوماسي الروسي أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات غير مسؤولة، وأن رفض إيران لأي تعديلات أو إعادة التفاوض ليست الكلمة الأخيرة لإيران .

وأشاد الدبلوماسي باقتراح دعوة إيران للانضمام إلى هذه المشاورات ، لكنه شدد على أنه "لا يتوافق مع التهديد بتبني قرار غير مبرر من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أيام قليلة".

وأضاف أوليانوف: "في هذه المرحلة، ندعو شركاءنا في خطة العمل المشتركة الشاملة ، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآخرين إلى التحلي بالحكمة ، والامتناع عن اتخاذ خطوات خرقاء وغير مسؤولة يمكن (بل ستؤدي إلى) تقويض احتمالات الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل القريب من خلال مفاوضات جدية". 

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في وقت سابق ، رفض طهران اقتراح الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع يركز على الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة في الظروف الحالية،وأنه لم يطرأ أي تغيير على نهج واشنطن حتى الآن".
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