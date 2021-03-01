ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالضفائر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:08 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت ريهام أيمن بأطلالة طفولية بالضفائر وعلقت قائلة : اتصورتها امبارح .

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :
قمر ، جميلة جدا ، ملامحك طفولية .

كانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ملكة الرقة.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة

شاهد.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بـ عدة صور لها

مع ابنها.. ريهام أيمن تشارك متابعيها اليوم الأول من التعليم عبر الإنترنت

غير العالم .. شاهد | ريهام أيمن بدون مكياج معتمدة علي جمال بشرتها

إطلالة جديدة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن

ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها بصور مع أولادها .. شاهد

ترشيحاتنا

توريطة بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل صدمة جديدة لـ قناة النهار بسبب تامر أمين

السيسي يوجه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف غموض اختفاء فتاتين بالدقهلية

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. عقوبته في الدنيا الحرمان من 11 نعمة

المفوضين توصي برفض طعون مرتضى منصور لعودة مجلس إدارة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور

مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور