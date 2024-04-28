خليها تعطن.. حملة شبابية لمقاطعة السجائر الأجنبية بعد ارتفاع أسعارها |تفاصيل

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، بزيادة الأسعار بصورة مستمرة، حيث تتساءل فئة كبيرة من المواطنين خاصة المدخنين عن مستجدات أسعار السجائر، حيث تشهد أسواق السجائر في مصر، ارتفاعات مفاجئة.

وفي هذا الصدد، شنّ شباب الجيزة حملة واسعة تحت شعار «خليها تعطن» لمقاطعة السجائر الأجنبية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وتأتي هذه الحملة بعد دعوات مقاطعة المنتجات التي يرفع التجار أسعارها بشكل مبالغ فيه، دون الالتزام بالتسعيرة الرسمية، من أجل تحقيق أرباح عن طريق استغلال المواطنين.

حملة «خليها تعطن» لمقاطعة السجائر

وتتضمن الحملة فعاليات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، تهدف إلى نشر الوعي بأضرار التدخين، وخاصةً السجائر الأجنبية التي رفع التجار أسعارها من 5 إلى 10 جنيهات عن السعر المعلن من الشركات المصنعة، كما تشجع الحملة الشباب على التخلّص من عادة التدخين وتحسين صحتهم ونمط حياتهم.

وتلقى الحملة تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن دعمهم لمبادرة المقاطعة وشاركوا قصصهم مع التدخين ونصائحهم للتخلّص منه، كما حظيت الحملة بدعم من بعض المحال التجارية التي أعلنت عن عدم بيع السجائر تشجيعاً للشباب على الإقلاع عنها.

ارتفاع أسعار السجائر

يقول أحد المشاركين في الحملة: «قررت المشاركة في حملة خليها تعطن لأنني أريد أن أتحكم في صحتي ومالي، لقد ارتفعت أسعار السجائر الأجنبية بشكل كبير، وأنا لا أستطيع تحمل هذه التكلفة، كما أنني أريد أن أتخلص من عادة التدخين التي تضر بصحتي وصحة عائلتي»

وتضيف فتاة أخرى: «أشارك في الحملة لأنني أريد أن أكون قدوة إيجابية للأجيال القادمة، أريد أن أُظهر لهم أن التدخين ليس علامة على الرجولة أو القوة، بل هو عادة ضارة يجب التخلّص منها».

ومؤخراً نظم العديد من المواطنين في محافظات مختلفة حملات لمقاطعة الأسماك واللحوم، والتي أدت إلى انخفاض أسعارها بالأسواق المحلية.

وفي السياق نفسه، أن أكدت بعض التقديرات الأولية أن حجم استهلاك المصريين من السجائر بيتراوح بين 90 و95 مليار سجارة سنويا، بمتوسط 7.5 مليار سيجارة شهريا، وان مصر بتضم 18 مليون مدخن بيمثلو 16.8% من إجمالي السكان فوق 15 سنة، والاحصائية الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين بيوصل لـ 2665.4 جنيه.

كما أكدت الاحصائيات أن نسبة المدخنين من الذكور بتوصل لـ 33.8%، مقابل 0.3% بس بين الإناث من أجمالي أعداد المواطنين في مصر، ونسبة الأسر اللي فيها فرد مدخن في مصر بتوصل لـ 39.6%، وأن في 34 مليون فرد من اجمالي التعداد السكاني في مصر غير مدخنين، وان أعلى نسبة مدخنين في مصر موجودة في الفئة العمرية بين 35 الي 45 سنة ودول بيمثلوا نسبة22.1%، وبعدها الفئة العمرية من 45 الي 54 سنة ودول بيمثلوا نسبة 21.6% من فئة المدخنيين، واخيرا النسبة للفئة العمرية من 25الي 34 سنة، ودول نسبتهم 19.9%.

اسباب قرار الدولة برفع اسعار السجائر

وتستهدف الدولة تحقيق ضرائب من قطاع الدخان بقيمة 95 مليار و624 مليون جنيه في الفترة من دلوقتي ولحد نهاية يوليو 2025، وان الدولة كانت مستهدفة تحقيق 88 مليار و499 مليون جنية في موزانة 2024/2023، وحققت الدولة نسبة 85 مليار و99 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة، وفي سنة 2022-2023، الدولة استهدفت تحقيق مستحقات ضريبية من قطاع السجائر والدخان بقيمة 81 مليار و781 مليون جنيه، والمستهدف موازنة 2021-2022 تحقيق 74 مليار و944 مليون جنية .

وجدير بالذكر، أن الشركات المنتجة للسجائر عن الاسعار الجديدة لجيمع الانواع اللي بتنتجها ووصل سعر علبه السجائر إل إم أحمر لـ 73 جنيهًا، وسعر سجائر إل إم أزرق لـ70 جنيه وسعر سجائر وينستون أحمر لـ 55 جنيهً، وسعر سجائر وينستون أزرق لـ 55 جنيهًا بلغ سعر سجائر إتش بي أحمر نحو 30 جنيهً، وسعر سجائر إتش بي أزرق لـ 30 جنيهً، وسعر سجائر ميريت وصل لـ 100 جنيه، وسعر سجائر مارلبورو وصل لـ 90 جنيهًا، وسعر سجائر بوكس وصل لـ 45 جنيهًا، وسعر سجائر كليوباترا وصل 45 جنيهًا برضوا.