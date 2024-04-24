وينستون وCamel .. تحديث أسعار 9 أنواع سجائر بمصر

أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) مصر عن تحديث أسعار منتجات السجائر التقليدية، ومن أبرز منتجات الشركة سجائر وينستون، وكامل، وجولد كوست، وتبغ الشيشة النخلة.



يأتي هذا التحديث في إطار التزام اليابان الدولية للتبغ (JTI) بتقديم منتجات عالية الجودة لعملائها.





من جانبها، صرحت ماريانا مجدي، المدير العام لليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر: "نحرص في JTI على تقديم أفضل تجربة استهلاكية لعملائناوالتي تتطلب التكيف والتطوير المستمر لعملياتنا، ونحن ملتزمون بتوفير منتجاتنا بجودة عالية للمستهلك المصري."



وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:



• وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

• جولد كوست 35 جنيهًا



وتحث الشركة التجار والموزعين على الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، حرصًا على مصلحة المستهلكين.



وتهدف اليابان الدولية للتبغ (JTI) إلى استمرار تطبيق أعلى معايير الكفاءة في عملياتها، مع الحفاظ على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العملاء ومواكبة التغيرات الاقتصادية.