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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة تفقدية لوفد من بكين داخل الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

صدى البلد

بحث اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مع لى جواكوينج ،نائب المدير العام لمعرض الصين الدولى للاستيراد  التعاون بين الطرفين في مجال إقامة المعارض ومشاركة مصر في معرض الصين الدولى للاستيراد وبحث اقامة معرض مصري صيني للتصدير لافريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

استقبال اللواء شريف الماوردي  للوفد المنظم لمعرض الصين للأستيراد
جاء ذلك خلال استقباله للوفد الصيني المنظم لمعرض الصين للاستيراد بالقاهرة، حيث تم مناقشة مشاركة مصر في معرض الصين للاستيراد وزيادة مساحة مشاركة مصر في المعرض الصيني للأستيراد  من اجل اعطاء فرصة اكبر لعرض المنتجات المصرية في الصين و إقامة معرض للتصدير لإفريقيا بالتعاون مع الصين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على مساحة 16 ألف متر مربع، وتوجيه الدعوة للبعثات من مختلف الدول الافريقية، وخاصة المستوردين من دول أعضاء الكوميسا على هامش فعاليات المعرض.

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تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين 


وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين ، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى الصين وطالب الجانب الصيني باتخاذ خطوات حول إقامة المعرض الصيني للاستيراد خارج الصين علي أن تكون مصر أول دولة يقام بها المعرض خارج الصين .

زيادة حجم صادرات مصر إلى الصين
وأضاف، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أنة وفقا لما اشارت الية بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فأن الميزان التجاري في صالح الصين  13.2 مليار دولار ومصر 1.7 مليار دولار وان مصر تعمل جاهدة من خلال فتح منافذ خارجية في الصين من أجل زيادة الميزان التجاري لصالح مصر .

وتسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها إلى الصين من خلال تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين و هناك بعض السلع المصرية التي تلقي رواج داخل الصين، منها  الزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها ، والقطن بقيمة تصل  104.3 مليون دولار ، بالإضافة إلى الفواكه ، والأغذية  والألياف النسيجية والجلود ، النحاس ومصنوعاته ، والألومنيوم ومصنوعاته ، والمصنوعات من حجر والأسمدة.

مصر أكبر اقتصاد في القارة الافريقية
و أكد لى جواكوينج ،نائب المدير العام لمعرض الصين الدولى للأستيراد أن مصر كانت ضيف شرف المعرض في نسخته الاولي مشيرا إلى  عمق العلاقات المصرية الصينية وحرص الصين علي مشاركة مصر في المعرض الصيني للاستيراد لثقل مصر في المنطقة كونها أكبر اقتصاد في القارة الافريقية وكذلك لما تتمتع بة من موقع جغرافي علي رأس القارة الافريقية

 

جولة تفقدية للوفد الصيني داخل  الحديقة الصينية 


وعقب اللقاء اصطحب اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات لى جواكوينج ،نائب المدير العام لمعرض الصين الدولى للاستيراد والوفد المرافق لة في جولة تفقدية للحديقة الصينية داخل مركز القاهرة للمؤتمرات وكذلك صالات العرض الخمسة داخل المركز.

كما قام رئيس الهيئية المصرية بتكريم  لى جواكوينج ،نائب المدير العام لمعرض الصين الدولى للأستيراد بدرع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ومن جانبة قام رئيس الوفد الصيني بتكريم اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بهدية تذكارية .


المشاركون في لقاء رئيس الهيئة المصرية للمعارض والوفد الصيني


حضر اللقاء من الجانب المصري محمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية  أحمد المهدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس الأدارة وشيرين سمير سلطان مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الأدارة وياسر ابو العز المستشار الاعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

ومن الجانب الصيني مدير شعبة الصحافة والدعاية جاو فنج ،كوى يان مسئول شعبة الصحافة والدعاية ، تيان يى نائب المدير العام لقسم المعارض بالمركز الوطنى للمعارض والمؤتمرات (شنغهاى) ، يانج يو مدير أول لمعرض الصين الدولى للإستيراد ، ياو جياتشنج مدير معرض الصين الدولى للإستيراد – قسم المعارض (شنغهاى) ، كونج ينج مفوض معرض الصين الدولى للإستيراد - قسم المعارض ، زو يايدى مفوض معرض الصين الدولى للإستيراد – إدارة الموارد البشرية.

ما هو معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)؟


يذكر أن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) هو معرض تجاري يقام في الخريف سنويًا منذ عام 2018 في شنغهاي، الصين.وسيضم معارض للعديد من البلدان والشركات ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي.


ويتم استضافة المعرض بشكل مشترك من قبل وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية شنغهاي.ومن بين شركائها منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

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