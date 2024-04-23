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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرتان خلال شهرين.. ارتفاع جديد لأسعار السجائر

سجائر
سجائر

سعر السجاير بعد الزيادة.. يبحث المواطنون عن أسعار السجائر التي ارتفعت بعد إعلان شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، والتبغ المسخن، بعد زيادة أسعارها.

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معدل زيادة  أسعار السجائر من أبريل 2023 إلى أبريل 2024

ارتفعت أسعار السجائر من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، إذا جاءت الأسعار كالتالي:
أسعار السجائر ميرت 90 جنيها 59 جنيها
أسعار السجائر المارلبورو 84 جنيها 54 جنيهًا
أسعار السجائر المارلبورو (كرافتد) 74 جنيها 44 جنيهًا
أسعار السجائر إل إم 64 جنيها 39 جنيهًا

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن ارتفاع أسعار السجائر مرتين خلال شهرين فقط، أن أحداث البحر الأحمر بواسطة الحوثيين أدت لارتفاع أسعار الشحن، فاضطرت الشركات لرفع الأسعار في شهر مارس، وبعد التعويم، اضطرت الشركات لرفع الأسعار لمواكبة ارتفاع سعر الدولار من 30 لـ50 جنيها".

وناشد دولة رئيس الوزراء ببيع رخصة تصنيع السجائر لمستثمر أجنبي، لأن هذا من شأنه أن يوفر السجائر بأسعار أكثر عدالة، في ظل التنافسية التي ستكون موجودة، خلاف أن بيع الرخصة سيؤدي إلى تحقيق عائد كبير للدولة.

سجائر


أسعار السجائر الجديدة
ورفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 2.5 و5 جنيهات في الأحد 14 أبريل الجاري، لتسجل أنواع كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، بوسطن/ بلمونت، كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان)، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر)، مونديال سويتش (منتول/ بلو بیری)، كليوباترا بلاك، ماتوسیان سوبر قيمة 34.50 جنيه، مقابل 30 جنيهًا في السابق.


أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني،أن  تحريك   اسعار السجائر  جاء ، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

كانت  الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد حددت  سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.5 جنيه، وأصناف: كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/بلمونت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/أزرق/سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/بلو بيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه، وصنفي فايسروي/بال  مال، وكليو مسخن بسعر 55 جنيهًا.

زيادة أسعار السجائر
وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

ووفقا لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة  التي قدرها  5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان المالكة للسجائر من نوعية كليوباترا وبوكس وأغلب منتجات التبغ المنتجة حكوميا أعلنت هي الأخرى قبل عيد الفطر المبارك عن زيادة في أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بشكل رسمي في البنك.

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