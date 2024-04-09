68 ألف علبة.. مداهمة 5 مخازن سجائر بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية بحملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها .

أسفرت جهودها عن ضبط القائمين على إدارة ( 5 مخازن) وبحوزتهم مضبوطات بلغت (68141 عبوة سجائر " تم حجبها عن التداول" ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.