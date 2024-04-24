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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

اِعرف هتبقى بكام | زيادة جديدة في أسعار السجائر .. إيه الحكاية؟

صدى البلد

تتساءل فئة كبيرة من المواطنين خاصة المدخنين عن مستجدات أسعار السجائر ، حيث تشهد أسواق السجائر في مصر، ارتفاعات مفاجئة.

زيادة أسعار السجائر

أعلنت شركة جابان توباكو إنترناشيونال جي تي أي اليابانية بمصر؛ زيادة أسعار منتجات السجائر للمرة الثانية، بداية من اليوم الأربعاء، حيث رفعت الشركة اليابانية أسعار السجائر نحو من 2 إلى 5 جنيهات، حسب الصنف.

ورفعت الشركة أسعار سجائر وينستون أزرق إلى 55 جنيها بدلا من 50 جنيها، وأسعار سجائر وينستون سيلفر إلى 55 جنيها بدلا من 50 جنيه، كذا رفعت الشركة صنف كامل إلى 60 جنيها.

وكانت الشركة الشرقية للدخان قد رفعت أسعار منتجاتها من السجائر خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.5 إلى 5 جنيهات، كما قامت شركة فيليب موريس برفع أسعار منتجاتها بقيمة خمسة جنيهات بداية من أمس الثلاثاء.

ويذكر أنه في فبراير الماضي، رفعت شركة «فيليب موريس مصر» أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في 3 أشهر، بنسب تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا للعبوة.

وتتوافق الزيادة مع الحد الأقصى للشرائح الضريبية المطبقة على أسعار السجائر، والتي يتم فيها بعد التعديل الأخير تحصيل 4.5 جنيه ضريبة على كل علبة سجائر لا تزيد قيمتها على 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا، وذلك للشريحة الأولى.

و يتم تحصيل 7 جنيهات في الشريحة الثانية التي يزيد سعر بيعها على 34.72 جنيه ولا يتجاوز 50.4 جنيه، بدلا من مستوى يتراوح بين 31 جنيها ولا يتجاوز 45 جنيها سابقًا، في حين يتم تحصيل ضرائب بقيمة 7.5 جنيه على كل علبة سجائر تزيد على 50.4 جنيه بدلا من 45 جنيها سابقًا، وذلك للشريحة الثالثة.

وكانت وزارة المالية قد وافقت على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

بينما شهدت أيضا الزيادات رفع أسعار سجائر مارلبورو «Marlboro» إلى 79 جنيهًا مقارنة بـ69 جنيهًا في نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة 14.4%، وقررت الشركة رفع سعر سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها إلى 69 جنيهًا، من 59 جنيهًا، بنسبة زيادة 16.9%.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة، رفعت الشركة أسعار سجائر إل آند إم «L&M» بأنواعها إلى 59 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق المحدد في نوفمبر الماضي عند 50 جنيهًا، بنسبة زيادة 18%، كما شهد التبغ المسخن بأنواعه المختلفة زيادة في سعره في السوق حتى وصل إلى 64 جنيهًا بدلا من 56 جنيهًا فقط.

وكانت قد رفعت ايضاً شركة منصور الدولية لتوزيع السجائر جميع أسعار منتجاتها بقيمة من 2 إلى 10 جنيهات، ليصل سعر سجائر دافيدوف" كلاسيك وجولد وايت وسليمز" إلى 84 جنيها كما ارتفعت سعر سجائر تايم "أحمر وأزرق وسيلفر إلى 44 جنيها، كما ارتفعت أسعار مانشستر" رويال وريسيرف وسفير" إلى 39 جنيها.

الاسعار الجديدة بعد الزيادة

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

• وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

• جولد كوست 35 جنيهًا

وطبقت بالامس شركة فيليب موريس الزيادة الجديدة على أسعار أصناف منتجاتها من السجائر والتي تتضمن “ميريت، مارلبورو، وLM” بأنواعها، وجاءت الأسعار كالتالى:  

-ميريت بأنواعها بـ 90 جنيها

-عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 84 جنيها

- مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 74 جنيها

- إل آند إم "L&M" بأنواعها: 64 جنيها

وتمت الزيادة بنسبة 5 جنيهات في الصنف الواحد.

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