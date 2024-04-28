كاتب صحفي: لو تقدم شخص لخطبة ابنتي أهم شيء بالنسبة لي شخصيته

أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، أن الزواج يعتمد على المشاركة والتفاهم، مشيرا إلى أنه عندما تقدمت للزواج، اعتمدت على الصراحة، وكنت واضحا في ظروفي.

وقال محمود الضبع، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “دينا رامز وأية شعيب”، أنه لو تقدم شخص لخطبة ابنتي، أهم شئ بالنسبة لي شخصيته وهل هو قادر على الوفاء بألتزامته، ومعاملتها بالشكل الحسن.

وتابع الكابب الصحفي محمود الضبع، أن الأمان في الزواج هو رجل يتحمل المسئولية، وأن يعطي لزوجته الأمان الذي تحتاجه في الحياة، وأن يكون سند لها بالمعنى الحقيقي.