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رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يسبق بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمباراة الترجي

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يغادر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، القاهرة إلى تونس صباح غد الثلاثاء، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويرغب محمد أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
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