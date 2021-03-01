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برلمانية: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:21 م
الدكتورة سماء سليمان
الدكتورة سماء سليمان
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محمد القاضي
قالت الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، إن الحزب يتابع الشأن الخارجي منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الدولة.

وأضافت "سليمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعد ملتقى دائما للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، مؤكدة أن ملف أفريقيا الشغل الشاغل للرئيس السيسي منذ تولي قيادة البلاد.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن "حماة الوطن"، إلى أنه لم يكن هناك تركيز على الدائرة الأفريقية خلال السنوات الماضية، معقبة: "الرئيس السيسي ركز على القارة الأفريقية بشكل مكثف ووفق استراتيجية محددة سواء تجاه جول وادي النيل أو القارة الأفريقية كلها".

وأكد عضو الشيوخ، أن الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة داخل مصر والقارة الأفريقية إيمانا بأن تحقيق التنمية سوف يقضي على العديد من المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية، سواء أكانت مشكلات سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

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