جهود أمنية لكشف ملابسات ذبح شاب بالسلام وضبط الجاني

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودها لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على شاب مقتول داخل شقته بمدينة السلام.





وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.





وكشف المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه أثار جرح ذبحي بالرقبة.

و بفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير على أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية .





تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي واستعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه .