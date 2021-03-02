حمادة طلبة: لاعبو بيراميدز إمكانياتهم كبيرة لكنهم بلا روح

أكد حمادة طلبة، لاعب نادي بيراميدز السابق، أن نادي الأسيوطي ولد كبيرًا وكانت إمكانياته قليلة، إلا أنه كان يمتلك فكرا احترافيا، وهو يعتبر تجربة مفرحة في الرياضة المصرية، لأن البنية التحتية كانت جيدة، وهناك عوامل نجاح كبيرة تحققت.





وأضاف "طلبة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الاختلاف بين بيراميدز والأسيوطي في قيمة الرواتب، العقود قيمتها أتغيرت وكان في حالة من ارتفاع أسعار اللاعبين، ، متابعًا: "بدل قرش بقينا ناخد 100 قرش".





وأوضح أن بيراميدز حالة خاصة، وكان هناك التزام كبير في سداد عقود اللاعبين، ولكن بيراميدز ينقصه الجمهور، قائلا "لاعيبه يملكون إمكانيات لكنهم بلا روح".