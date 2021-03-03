في ذكرى ميلاده.. شاهد صورا نادرة للدكتور علي جمعة فى الصغر

يحتفل محبو الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، بذكرى ميلاده، فالمفتي السابق ولد في الثالث من شهر مارس.





وينشر موقع صدى البلد، صورا نادرة، للدكتور علي جمعة، في ذكرى ميلاده.

ولد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، في الثالث من شهر مارس، عام 1952م، و نشأ علي جمعة في محافظة بني سويف، وتزوج وله ثلاث بنات تزوجن وأنجبن له أحفادًا، وينتهج المذهب الشافعي.





المؤهلات العلمية

دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر 1988م مع مرتبة الشرف الأولى.

ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر 1985 بتقدير ممتاز.

الإجازة العالية (ليسانس) من كلية الدراسات الإسلامية والعربية ـ جامعة الأزهر 1979.





الإجازات العلمية

تلقي الدكتور علي جمعة، الفقه الشافعي بسند متصل إمام الأئمة وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، وقد تلقى الإمام الشافعي العلم متصلا بالسلسلة الذهبية عن الإمام مالك بن أنس (ت هـ179) عن نافع (ت 117هـ) ، عن ابن عمر (ت 73هـ) رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.





كما حصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من أفاضل العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربية.





المناصب

1 - عضو هيئة كبار العلماء

2 - مفتي الديار المصرية منذ عام 2003 م وحتى 2013

3 - عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن.

4 - أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ـ جامعة الأزهر.

5 - عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر العالم الإسلامي بجدة.

6 - المشرف العام على جامع الأزهر الشريف منذ عام 1999م حتى عام 2013م.

7 - عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند.

8 - عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منذ عام 1995م حتى عام 1997م.



