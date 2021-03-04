عقب إيقافه وتغريمه.. كهربا يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلي

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب مباراة طلائع الجيش الاخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد .
وأكد الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي يمتلك عرضين من الدوري السعودي و الدوري الإماراتي خلال الفترة الحالية .
وأضاف صادق : كهربا طلب من وكيل أعماله حسم هذا الملف ، للرحيل عن النادي الأهلي ، بعد كثرة أزماته في الفترة الأخيـرة ، وتغريمه ماليًا من قِبَل مجلس إدارة النادي .