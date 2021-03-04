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رياضة

رصيدك نفد .. تعليق مثير من ميدو على تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:01 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق  عن موقف مجلس إدارة الأهلي والمسئولين في القلعة الحمراء من محمود عبد المنعم كهربا. 

وقال ميدو خلال تصريحاته على فضائية النهار خلال برنامج "أوضة اللبس" إن، رصيد كهربا "انتهي" لدى مسئولي الأهلي.

وأضاف ميدو أن، كهربا لاعب موهوب، لكنه لا يملك الاتزان الكافي للعب بنادي كبير، كهربا عمره ما كان "لاعب مجموعة".

وتابع:"سمعة كهربا في كل الأندية التي لعب بها أنه "صاحب مشاكل"، وأتعجب من تعاقد الأهلي معه علي الرغم من علمه بذلك جيدا.

وأكمل موجهًا رسالة لـ كهربا:" مفيش حد مبيحبكش كما تقول، كلنا بنحبك، لكن انت اللي مبتحبش نفسك بسبب المشاكل التي تفتعلها، "انت عدو نفسك"

وأشار ميدو إلى أن، محاولة إنقاذ "كارير" كهربا من الأهلي باءت بالفشل؛ هو من اللاعبين الذين يعتبر بذل المجهود معهم "تضييع وقت"

وأكد ميدو أن، سبب إيقاف كهربا في الأهلي عدم احترامه لموسيماني ومصافحته عقب مباراة طلائع الجيش، وكنت أعلم ذلك منذ ليلة المباراة.

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