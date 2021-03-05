الكشف على 610 حالات خلال القافلة الطبية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت يومىّ الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تمكنت من توقيع الكشف الطبي على ٦١٠ حالات.













قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.





أوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٦١٠ حالة بواقع ١٦٦ أطفال - ١٦٤ باطنة - ٩٤ جلدية - ٨٥ جراحة - ٥٥ تنظيم أسرة - ٤٦ نساء، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ ٥٥ حالة.





و قال الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط، حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٧٤ مواطنا.





وأشار تاوضروس، إلي أن المديرية تنظم قوافل أسبوعية للوصول إلي كافة المواطنين، خاصة الأولي بالرعاية وقري حياة كريمة، لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها.









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