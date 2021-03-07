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حوادث

ضبط صاحب معرض سيارات يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على ممارسة صاحب معرض سيارات (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية)، نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من معرض السيارات الخاص به مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول- أجندة مدون بها أسماء وبيانات عملائه).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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