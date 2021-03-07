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أحمد موسى: توسعة الطريق الدائري بصورة غير مسبوقة لخدمة المواطنين

الأحد 07/مارس/2021 - 07:47 م
الطريق الدائري
الطريق الدائري
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه ستتم توسعة الطريق الدائري بصورة غير مسبوقة لخدمة المواطنين.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإنشاء سلم لنزول أهالي السلام على الدائري.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مشهد نزول الناس لا يليق، وكان بالإمكان إنشاء سلم وتفادي هذا الأمر.

وتابع "عاوزين نحسن ظروف الناس وإحنا مع بلدنا في كل شيء والقيادة السياسية تعمل على تحسين معيشة المواطنين".

وأكد "وزير النقل يعمل بكل جهد ونتمنى منه النظر لهذا السلم من خلال الفنيين والمهندسين".

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