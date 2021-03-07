بشرى سارة.. الإسكان: الرئيس وجه بتوفير فرص عمل لأهالي القرى.. فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي لحصر المشروعات داخل القرى بمختلف المحافظات، ورصد احتياجات كل قرية.





وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس وجه أيضًا بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، لافتا إلى أنه تم حصر أعداد القري التي سوف تدخل في إطار المبادرة.





وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن مبادرة تطوير قري الريف المصري لا تكمن في توصيل الخدمات فقط، ولكنها تضم أيضا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها من الخدمات.





وأشار معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إلى أن هناك بعض القري معدومة من خدمات الصرف الصحي، وتم تحويلها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل اللازم، موضحا أن وزارة الإسكان ستقوم بتطوير 24 مركزا، أما القوات المسلحة ستقوم بتطوير 27 مركزا.





وقال معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارة الإسكان وكافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي لخلق فرص عمل لأهالي القري من أجل رفع مستوي معيشة أصحاب هذه القري في إطار مبادرة تطوير قري الريف المصري .



