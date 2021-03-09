رئيس الوزراء: نتطلع لتدشين شراكة في تحلية المياه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ومؤسسة "التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي.





وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، وخالد حمزة، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومسئولي وزارتي التعاون الدولي والإسكان.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بلقاء مسئولي هذه المؤسسات التمويلية المهمة، مشيدًا بما يربط مصر بتلك المؤسسات من علاقات شراكة منذ عقود، وأثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ مشروعات تنموية حققت شهرة عالمية مثل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية.





وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر، وهو تحلية المياه، باعتبار أن ندرة المياه يمثل التحدي الأكبر الذى تعمل مصر على مواجهته خلال الأعوام المقبلة.





وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية، من خلال مشروعات تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة.





كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وما سيثمر عنها من توفير في المياه وتقليل الفاقد.





وقال مدبولي إن كل المدن الساحلية الجديدة تعتمد على المياه المحلاة، وسوف تلحق بها المدن الساحلية القديمة تباعا.

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي مؤسسات التمويل المختلفة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، واستقطاب الشركات الاستثمارية الكبيرة المتخصصة في مجال تحلية المياه، في إطار نموذج نتفق عليه لتنفيذ الشراكة، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون الطاقة المستخدمة فى تلك المشروعات من الطاقة النظيفة.





وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الرغبة الجادة لتدشين التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية في مجال إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدة امكانية تحقيق نجاح في هذا المجال على غرار ما تم تحقيقه فى مشروع "بنبان".





وأضافت الوزيرة انه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تسريع التعاون مع شركاء التنمية، من أجل استقطاب تمويل واستثمارات تكون قادرة على تحقيق خطة الحكومة في التوسع لإنشاء محطات التحلية.





من جانبه، أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، من أجل التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء التنفيذ، بنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تلك المحطات داخل مصر.